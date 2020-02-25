Erasmus öğrencilerinden Başkan Deniz Köken'e ziyaret - Son Dakika

6 ülkeden 7'şer genç olmak üzere 42 Erasmus öğrencisi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i ziyaret etti.



Eyüpsultan'da yaşayan mültecilerin ve Eyüpsultanlıların mültecilere bakış açısının konuşulduğu programda, öğrencilerin gündeminde sosyal uyum konusu vardı. Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansın hibelendirdiği programda Eyüpsultan bölgesi, proje kapsamında gezildi. Türkiye'de yaşanan göç ve göçle beraber neler yapabileceklerini konuşan gençler geliştirdikleri "Sosyal Uyum TV" ile Eyüpsultan'da yaşayan halka göçle ilgili sorular sorup sosyal medyada paylaştılar.



"Dünyayı yöneten egemen güçler artık rahat durmalı"



Türkiye ve dünyada yaşanan göç dalgasının getirdiği sorunlarla nasıl başa çıkıldığını ve sorunun kaynağının kurutulması gerektiğinin altını çizen Başkan Deniz Köken, Erasmus öğrencilerinin bir araya gelmesini umut verici olarak değerlendirdi ve şunları söyledi: "Türkiye'de 5.5 milyon mülteci bulunmakta. Mülteciler konusunda dört il çok önemlidir. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul. Haliyle Türkiye gibi diğer mültecisi olan ülkeler bir takım sıkıntıları da beraberinde yaşıyorlar. Uyum sorunundan tutun da başka işlere kadar. Ben şunu tebrik ve takdir ediyorum; dünya bu 6 tane ülkenin gençleri bir araya gelip bizler de neler yapabilirizi konuşuyor ve tartışıyor. Gelecekte de sizler bulunduğunuz şehirlerde yönetici olduğunuzda dünyanın hem çevresel dengesini hem siyasi dengesini koruyarak bu kadar çok mültecinin, savaşın olmadığı yeni bir dünya olur diye umut ediyorum. Mutlaka bu çalışmaların hepsi çok değerli çok kıymetli. Ama bu kadar çok mültecinin olduğu dünyayı da sorgulamamız lazım. Dünyayı yöneten egemen güçler artık rahat durmalı ve insanları rahat bırakmalı."



"Bataklık kurutulmalı"



Erasmus öğrencilerinin göç sorunuyla ilgili sorularını cevaplayan Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan ve Türkiye'de yaşanan göç sorunlarına nasıl çözümler getirildiği hakkında şunları söyledi: "Biz de bu bölgemizde Gaziantep'te yaptığımız gibi karma eğitim karma sosyal çalışmalarla bu mültecileri bir şekilde kendi içimizde eğitmeye onların da bizim de adaptasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Toplumsal olayların olmamasının nedeni bu işlerin karma yapılması. Asıl sorumluluk valiliklerde. Bizler de ilk olarak uyum kurslarına yönlendiriyoruz. Sonrasında okullara yerleştiriliyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri para göndererek bu işleri çözeceğini zannediyor. İnsan olarak kendimiz ne gibi ihtiyaçlarla karşı karşıyaysak mülteciler de aynı durumu yaşıyor. Haliyle ben oraya para gönderdim onunla ne yaparlarsa yapsınlar diyerek üzerilerinden sorumluluğu atmış olmuyorlar. Birleşmiş Milletler nasıl yaşadığına bakmak yerine mültecileri göçe iten sebepleri araştırmalı. Yani bataklığı kurutmalı. Bomba atanı yargılama meselesi olmadığı sürece, dünyada zulmedenlere dur demedikçe Birleşmiş Milletler dünyada mültecilik devam eder."



'Sosyal uyumda vatandaş medyası nedir'



19 - 26 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen "Sosyal Uyum TV: Sosyal Uyumda Vatandaş Medyası" başlıklı gençlik değişim projesinde gençlerin, sosyal uyum sorunları konusundaki farkındalığını artırarak genç katılımcılara vatandaş medyası aracı ile medya kullanımı yeterliliği kazandırmak amaçlandı. Proje boyunca, yaygın eğitim araçlarını, özellikle de sosyal uyum hakkında daha iyi bir fikir edinmelerini sağlayacak vatandaş medyası ve yeni medya yöntemleri kullanılıyor. Proje sonunda, gençler, sosyal uyumda yardımcı olacak bazı somut önerilere ve fark oluşturucu videolar ile bu alana katkı sağlayacak.



Projede yer alan ülkeler; Türkiye, İtalya, İspanya, Polonya, Yunanistan, Litvanya - İSTANBUL