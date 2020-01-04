Erasmus öğrencilerine Bağcılar'da dil eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erasmus öğrencilerine Bağcılar'da dil eğitimi verildi - Son Dakika

Erasmus öğrencilerine Bağcılar'da dil eğitimi verildi

6 saat önce

Almanya'da Erasmus+ programına gitmeye hak kazanan 20 öğrenci, yurt dışında yapacakları staj öncesi Bağcılar Belediyesi Dil Evinde verilen 6 haftalık dil eğitimini tamamladı.

Erasmus öğrencilerine Bağcılar'da dil eğitimi verildi, System.String[]

Almanya'da Erasmus+ programına gitmeye hak kazanan 20 öğrenci, yurt dışında yapacakları staj öncesi Bağcılar Belediyesi Dil Evinde verilen 6 haftalık dil eğitimini tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonunun 2014-2020'de eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında uygulanacak programına bu yıl, Alaattin-Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kabul edildi.

2020 yılı çağrı döneminde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirmede Erasmus+ programı kapsamında Almanya'da uygulamalı eğitime gidecek olanlara Bağcılar Belediyesi de destek verdi. Bu amaçla yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi olan 20 öğrenciye Bağcılar Belediyesi Dil Evi'nde kurs verildi. Altı hafta süren İngilizce derslerinde öğrenciler hem teorik hem de pratik eğitim aldı.

Hazırlıkları çalışmaları çerçevesinde kursu tamamlayan liseli gençler için "Erasmus Plus Sertifika Töreni" düzenlendi. Dil Evi'ndeki törende öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerin en değerli günleri yaşadıklarını belirtti.

Çağırıcı, "Bugünlerin kıymetini bilin ve kendinizi iyi yetiştirin. Size sunulan fırsatları iyi değerlendirin. Hayata atıldığınız zaman koşuşturmanın içerisinde buna zaman bulamayabilirsiniz. Bundan sonraki öğrenim hayatınızda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, başarılı öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Proje kapsamında nisan ayında Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek gençler, ikişer grup halinde 14 gün uygulama eğitimi alacak. Öğrenciler 3 farklı ana okulunda ve yine bir otelde yiyecek ve içecek konusunda staj yapacak.

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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