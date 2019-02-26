Son Dakika Haberleri: Erasmus Öğrencilerinin Adana'nın Lezzetleriyle İmtihanı

Erasmus Öğrencilerinin Adana'nın Lezzetleriyle İmtihanı

2 saat önce

Adana'ya Erasmus kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrenci çift, Adana'nın lezzetlerinin tanıtımı amacıyla çektiği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Erasmus Öğrencilerinin Adana'nın Lezzetleriyle İmtihanı, System.String[]
Adana'ya Erasmus kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrenci çift, Adana'nın lezzetlerinin tanıtımı amacıyla çektiği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Erasmus programı çerçevesinde Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören Mona ve Mirza adlı öğrenciler, çektikleri videoda yöresel yiyecekleri tatmak için Adana'da lezzet turuna çıkıyor. Öğrenciler Adana'nın meşhur yiyecek ve içeceklerini tadarak komik tepkiler verdi. Adana'nın tanıtımına katkı sağlamak için çekilen görüntülerde kebap, ciğer, şalgam, şırdan, çiğ köfte ve çeşitli tatlıları tadan öğrencilerden Mirza, gün sonu hastanede "hala açım" diyerek, Adana'nın lezzetlerine karşı koyamadığını esprili bir şekilde ifade etti.

Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:24 Kaynak: İHA

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