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Son Dakika 3. Sayfa Erasmus Plus'ı Aydın'da Keşfet etkinliği yapıldı

Erasmus Plus'ı Aydın'da Keşfet etkinliği yapıldı

1 saat önce

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Erasmus Plus'ı Aydın'da Keşfet" etkinliği gerçekleştirildi.

Erasmus Plus'ı Aydın'da Keşfet etkinliği yapıldı, System.String[]

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Erasmus Plus'ı Aydın'da Keşfet" etkinliği gerçekleştirildi.


Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Erasmus Plus Programı hakkında farkındalık oluşturmak, projelerin sonuçlarını paylaşmak ve programın paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla Erasmus günleri kapsamında düzenlenen "Erasmus Plus'ı Aydın'da Keşfet" etkinliği gerçekleştirildi.


Aydın il Milli eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'unda katıldığı etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından 2019 yılında iki ve daha fazla sayıda proje ile hibe desteği almaya hak kazanan okullara plaket, sergi alanında stant açarak etkinliğe destek sunan okullara da katılım belgeleri verildi.


Açılış programının ardından protokol ve ziyaretçiler tarafından stant alanı gezildi. Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu canlı müzik eşliğinde, sergi alanındaki stantlarda il genelinden 23 okulun yanında Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu, ADÜ Eğitim Fakültesi ve Aydın Gençlik Merkezi önceki yıllarda başlamış olan projelerini sergileyerek, yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirildi. - AYDIN

Hidayet Sayın, Erasmus, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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