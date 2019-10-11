Son Dakika Haberleri: Erasmus Proje tanıtım toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Erasmus Proje tanıtım toplantısı yapıldı

Erasmus Proje tanıtım toplantısı yapıldı

1 saat önce

Kırşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların yürüttükleri Erasmus+ projelerini tanıtmak ve bu projelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere Erasmus Günleri Toplantısı düzenlendi.

Erasmus Proje tanıtım toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların yürüttükleri Erasmus+ projelerini tanıtmak ve bu projelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere Erasmus Günleri Toplantısı düzenlendi.


Neşet Ertaş Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve 'Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında' projesinin tanıtım videosunun izlenmesi ile başlayan programda 2016-2019 yılları arasında Erasmus Projesi, yapmış okulların sunumları izlendi.


Vali İbrahim Akın, faydalı projelerin eğitime katkısının büyük olduğunu söylediği açıklamasında;


"Erasmus gibi faydalı projelerin eğitime katkısı büyüktür. Bu projeler, özellikle öğrencilerimiz için çok daha faydalı olmaktadır. Yabancı ülkeleri gidip görerek tanımak, karşılıklı kültür alışverişi yapmak ve öğrencilere verdiği öz güven açısından bu tür projeler önemlidir. Çocuklarımız tecrübeleniyor, kendine güvenleri artıyor ve bu projeler kendilerini geliştirmeye yardımcı oluyor"dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve Vali İbrahim Akın tarafından hayata geçirdiği projelerle Hindistan'da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından "Küresel Öğretmen Ödülü"ne layık görülen Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu Müdiresi Aynur Bayazıt ile eTwinning Ulusal Kalite Etiketi Ödülünü kazanan proje sorumlusu Ramadan Mıhçı'ya ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Erasmus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:22 Kaynak: İHA
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