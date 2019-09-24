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Erasmus+ Proje Yazma Atölyesi başladı

1 saat önce

BAKKA 2019 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu, GlobalB Eğitmeni Hilal Baktaş tarafından verilen Erasmus+ Proje Yazma Atölye'si eğitimi farklı okullarda görev yapan toplam 30 öğretmenin katılımıyla Çaycuma Gençlik Merkezi'nde başladı.

Erasmus+ Proje Yazma Atölyesi başladı, System.String[]

BAKKA 2019 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu, GlobalB Eğitmeni Hilal Baktaş tarafından verilen Erasmus+ Proje Yazma Atölye'si eğitimi farklı okullarda görev yapan toplam 30 öğretmenin katılımıyla Çaycuma Gençlik Merkezi'nde başladı.


Bu eğitim yoluyla farklı okullarda görev yapan öğretmenlerin Avrupa Birliği Erasmus+ projeleri yazma, başvuru yapma ve proje yürütme becerilerinin artırılması hedefleniyor. Çaycuma ilçesinde Erasmus+ projelerinde öncü olması beklenen öğretmenlerin okulları adına yaptıkları projelerle ilçe ve bölge genelinde öğrencileri ve eğitimcileri Avrupa düzeyinde eğitim faaliyetlerine dahil ederek eğitimin niteliğini artırılmasına katkı sunacaklar.


Eğitim merkezini ziyaret eden İlçe Mili Eğitim Müdürü İsmail Baş eğitim alan öğretmenlere başarılar dileyerek, faydalı bir eğitim olması temennisinde bulundular. - ZONGULDAK

Çaycuma, Erasmus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
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