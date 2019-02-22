Erasmus Projesi ile Yaşlılar Bilgisayar Kullanmayı Öğrenecek
1 saat önce
Avrupa Birliği'nin Erasmus programı kapsamında "Yaşlılar için Bilgisayar Okur Yazarlığı Projesi" Burdur'da start aldı.
Avrupa Birliği
'nin Erasmus
programı kapsamında "Yaşlılar için Bilgisayar
Okur Yazarlığı Projesi" Burdur
'da start aldı.
Burdur Huzurevi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği koordinatörlüğünde Halk Eğitim Merkezinin desteği ile yürütülen "Dijital Engelleri Aşmak; Yaşlılar için Bilgisayar Okur Yazarlığı (BİRLİKTE YAŞLANALIM) isimli projenin açılış konferansına Burdur Valisi Hasan Şıldak
ve proje ortağı olan İspanya
, İtalya
ve Belçika
'dan temsilciler katıldı. Toplam bütçesi 142 bin 227 avro olan proje ile 60 yaş üstü yetişkinlere temel düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı becerisi kazandırılması, kendi fiziki, sosyal ve zihinsel kapasitelerini anlamalarının sağlanması ve kendi ihtiyaçları, arzuları ve kapasitelerine göre sosyal yaşama katılarak aktif yaşlanmalarına katkıda bulunulması hedefleniyor.
Toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, "Yardımlaşma derneğimizi tebrik ediyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde Erasmus kapsamında yabancı konuklarımızı da kutluyorum. Bu çalışma örnek bir çalışma, yaşlılar için olması da ayrı bir önem taşıyor. Geçen hafta içinde Cumhurbaşkanımız yaşlılar ile buluştu. Bizler de Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yaşlılarımıza büyük önem veriyoruz. Toplumumuzda yaşlıları içine alan bu projede yer alan sivil toplum kuruluşlarının da yer alması bizleri sevindiriyor. Bu proje iki yıl gibi uzun soluklu bir proje" dedi. - BURDUR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:51 Kaynak: İHA
Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı
Fatih Portakal, Erdoğan'ı Takdir Edip Muhalefet Liderlerini Eleştirdi
Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor
Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan Adayının, Adaylığı İptal Edildi