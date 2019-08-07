Erasmus projesi kapsamında 10 ülkeden gelen gençlik çalışanları Kayso'yu ziyaret etti

İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Romanya, Makedonya, Litvanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan'dan gelen 30 gençlik çalışanını Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri Genç Girişimciler Kurulu(GGK) İcra Kurulu Başkanı Serdar Özkaya, Kayseri GGK Üyeleri Mehmet Akif İlgen, Faruk Sarıalp ve Yener Büyüknalbant karşıladı.

Farklı ülke ve kültürlerden oluşan gençleri Kayseri Sanayi Odası'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, girişimcilik, genç istihdamında iş dünyasının gençlerden beklentileri, iş hayatındaki tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaştı.

Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serdar Özkaya ve İcra Komitesi üyeleri girişimcilikle ilgili tecrübelerini ve önerilerini paylaştı. Katılımcıların sorularını cevapladı.