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Erasmus projesi kapsamında öğrenciler teknoloji ile İngilizce öğrenecekler - Son Dakika

Erasmus projesi kapsamında öğrenciler teknoloji ile İngilizce öğrenecekler

16.11.2021 15:55
Erasmus projesi kapsamında öğrenciler teknoloji ile İngilizce öğrenecekler

Kastamonu'da öğrenciler, Enjoy English Effectively (3E) Erasmus+ KA229 Stratejik Okul Ortaklıkları Projesi kapsamında teknoloji ile İngilizce öğrenecekler.

Kastamonu'da öğrenciler, Enjoy English Effectively (3E) Erasmus+ KA229 Stratejik Okul Ortaklıkları Projesi kapsamında teknoloji ile İngilizce öğrenecekler.

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 5 gün sürecek projede, Romanya, Bulgaristan, Letonya ve Türkiye'den 25 öğrenci ve öğretmen yer alıyor.

İngilizce öğretim tekniklerini geliştirmeyi amaçlayan projede, Kastamonu BİLSEM'de "Teknoloji ile İngilizce" temalı etkinliklere yer verilecek.

Kastamonu'da tarihi ve turistik yerleri gezen ziyaretçiler, beş gün boyunca 3E projesinde web 2.0 araçları kullanılarak etkinlikler yapacak. Öğrencilerle birlikte proje kapsamında İngilizce dersler işlenip oyunlar oynanacak.

Projenin açılışında konuşan Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Atasever Yiğit, öğrencilerin İngilizceyi teknolojiyle birlikte derslerde öğrenmeleri açısından projenin önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin 5 gün boyunca derslerinin İngilizce yapacağını anlatan Yiğit, "Uzmanlar eşliğinde öğrencilerimiz derslere girerek İngilizce öğrenecek. Bu sayede öğrencilerimiz ders İngilizcesini de öğrenmiş olacak." diye konuştu.

Yiğit, proje sonunda öğrencilerin e-gazete oluşturacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından konser verildi.

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi, İngilizce, Kastamonu, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erasmus projesi kapsamında öğrenciler teknoloji ile İngilizce öğrenecekler - Son Dakika


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