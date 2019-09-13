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Erasmuslu öğrencilere veda yemeği düzenlendi

14 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Erasmus+ kapsamında staj için Romanya'dan gelen yaklaşık elli öğrenci için veda yemeği düzenlendi.

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Erasmus+ kapsamında staj için Romanya'dan gelen yaklaşık elli öğrenci için veda yemeği düzenlendi.


Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Tıp Fakültesi Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ahter Dilşad Şanlıoğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cem Oktay, Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Binnur Genç İlter, Erasmus+ Kurum Koordinatörü H. Nuran Caner ve Tıp Fakültesi Erasmus Program Sorumlusu Gülçin Gülkokan ile ofis çalışanları katıldı.


Stajı başarıyla tamamlayan öğrenciler için düzenlenen yemek organizasyonunda Prof. Dr. Binnur Genç İlter ve Prof. Dr. Cem Oktay birer açılış konuşması yaparak öğrencilere başarı dileklerini sundular. Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde staj imkanına sahip olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Erasmuslu öğrenciler Akdeniz Üniversitesi'ni ikinci yuvaları olarak hatırlayacaklarını ifade etti. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Romanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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