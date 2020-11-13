Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı - Son Dakika

Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı

13.11.2020 10:15
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 5 yaşındaki Eray Kasapoğlu, dedesi Sedat Kasapoğlu ile birlikte 2 yılda 69 bin kapak toplayarak Darıca Yaşlılarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne verdi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 5 yaşındaki Eray Kasapoğlu, dedesi Sedat Kasapoğlu ile birlikte 2 yılda 69 bin kapak toplayarak Darıca Yaşlılarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne verdi. Kapaklar geri dönüşüme verilerek elde edilen gelirle üniversite öğrencilerine burs veriliyor.

Darıca'da, Özge ve Emrah Kasapoğlu çiftinin tek çocuğu Eray, dedesi Sedat Kasapoğlu ile birlikte 2 yıldır mavi kapak topluyor. Koltuk döşeme atölyesi bulunan Sedat Kasapoğlu elinden tuttuğu torunu Eray ile birlikte kapak toplarken, zamanla esnaf ve vatandaşlar da destek vermeye başladı. Ana okulu öğrencisi Eray, arkadaşlarını da organize ederek kapak toplamalarını teşvik etti. Dede ve torunu topladıkları kapakları damacanalarda biriktirdi. Geçen yıl 34 bin, bu yıl ise 35 bin kapak topladı. Dede ve torunu topladıkları kapakları Darıca Yaşlılarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne verdi. Dernek, dede ve torunu ile diğer toplanan mavi kapakları geri dönüşüme göndererek elde edilen gelirle üniversite öğrencilerine burs veriyor. BURS VERİLİYOR Darıca Yaşlılarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kudret Sekban, dede ile torunun örnek davranış sergilediğini belirterek, şöyle konuştu: "Eray, komşumuz Sedat Kasapoğlu'nun torunu. Minik Eray, nam-ı değer mavişimiz dedesi ile dolaşmaya çıktıkça dernek lokalimize uğrar. Bizim için cebinde biriktirdiği kapakları derneğimize teslim eder ve bizlerin sevgisine mazhar olur. Bu duygu Minik Eray'ın içine işlemiş olacak ki, gün geçtikçe kapak toplama işi konusunda daha bir bilinçlendi ve gittiği her akraba, eş, dost evinde tüketilen kapakları toplayarak derneğimize ulaştırmaya başladı. Gün geldi, Minik Eray ana okuluna başladı ve bu kez arkadaşlarını da örgütlemeye başladı ve arkadaşları ile birlikte topladıkları 35 bin adet mavi kapağı derneğimize ulaştırdı." dedi. Üniversite öğrencilerine burs verdiklerini belirten Kudret Sekban, "Geri dönüşümünden elde ettiğimiz geliri ihtiyaç sahibi ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına burs olarak veriyoruz. 35 bin adet mavi kapağı toplayan minik Eray ve ona destek olan tüm arkadaşları ile böyle duyarlı bir çocuk yetiştiren ailesine teşekkür ediyoruz." diye konuştu. 'TORUNUM BUNDAN ZEVK ALIYOR'

Sedat Kasapoğlu, 2 yıldır kapak topladıklarını ifade ederek, "Sağolsun esnaf arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Torunum bundan zevk alıyor. Ben de elimden geldiği kadar destek veriyorum, ama çöpte olsun, ama yolda olsun, bir arabanın altında dahi olsa o kapağı aldırmadan beni göndermiyor. 'Dede onu da alalım, dede bunu da alalım? diye geçen sene aşağı yukarı 34 bin kapak topladık, bu sene de 35 bin kapak topladık. Yani biz bu işten haz alıyoruz, sorumluluk duyuyoruz, insanlara faydalı olmak istiyoruz. Esnaf da elinde kapak varsa torunumu çağırmadan duramıyor. Sağ olsunlar, bu çorbada bizim de bir tuzumuz varsa ne mutlu bize." dedi.


Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı
Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı

Darıca, Döşeme, Emrah, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eray dedesiyle 69 bin kapak topladı - Son Dakika


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