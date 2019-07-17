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Eray İşcan ameliyat oldu

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi kaleci Eray İşcan, ameliyat oldu.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi kaleci Eray İşcan, ameliyat oldu.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan Eray İşcan, birinci etap kampının son gününde antrenman esnasında Ukraynalı futbolcu Artem Kravets ile çarpışması sonucu sakatlandı. Eray İşcan, bunun üzerine İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Kaval kemiği üst ucu kırılan kaleci Eray İşcan'ın 5-6 ay arası yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kayserispor, Eray İşcan ile 2 senelik sözleşme imzalamıştı.


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Eray İşcan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:06 Kaynak: DHA
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