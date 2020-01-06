Eray İşcan çalışmalara başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eray İşcan çalışmalara başladı - Son Dakika Spor

Eray İşcan çalışmalara başladı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Eray İşcan, Antalya kampına katıldı.

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Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Eray İşcan, Antalya kampına katıldı.


Hes Kablo Kasyerispor'da sezon öncesi hazırlık kapsamında sakatlanarak 5-6 ay sahalardan uzak kalan kaleci Eray İşcan ligin ikinci yarısı öncesi Antalya kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başladı.


Sağ ayak kaval kemiğinde sakatlanan ve ligin ilk yarısında forma giyemeyen kaleci Eray İşcan ligin ikinci yarısında forma giymek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Eray İşcan, ligin ikinci yarısında forma savaşına hazırım mesajı veriyor. - KAYSERİ

Kayserispor, Eray İşcan, Hes Kablo, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
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