Eray Şamdan, olimpiyat madalyasını garantiledi! Karate erkekler 67 kg'da güçlü Japon rakibini yendi

Karate erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi. Japon Naoto Sago'yu 2-1 yenen Eray, zorlu gruptan çıkmayı başardı.
Madalyayı garantileyen Eray, "Çok mutluyum çünkü çok zorlu bir gruptan çıktım. Japon sporcuyla maçım çok kritikti. Garanti puanlar almaya çalıştım. Beni ve takımımızı destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Milli karatecimiz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa ile TSİ 14.13'te karşı karşıya gelecek.
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