Son Dakika Haberleri: Eray Şamdan Tokyo'da sahneye çıkıyor
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Eray Şamdan Tokyo'da sahneye çıkıyor

1 saat önce

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Japonya'da yapılacak Premier Lig Tokyo etabında Türkiye'yi temsil edecek.

Eray Şamdan Tokyo'da sahneye çıkıyor, System.String[]

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Japonya'da yapılacak Premier Lig Tokyo etabında Türkiye'yi temsil edecek.


Karate'de 2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları iki aylık aranın ardından yeniden start alıyor. Premier Lig Tokyo ayağında Milli Sporcu Eray Şamdan, tatamiye çıkarak madalya arayacak. Hazırlıklarını Karate A Milli Takımı ile beraber Sakarya'nın Hendek İlçesinde yapılan kamp programında tamamlayan Şamdan, önceki gün Milli Takım kafilesiyle beraber Tokyo'ya gitti. Büyük Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıkacak olan Şamdan, Türkiye'nin en büyük madalya umutlarından birisi olacak. Son dönemdeki çıkışını altın madalya ile taçlandırmak isteyen Şamdan, hafta sonu gerçekleşecek müsabakalarda, 2020 Olimpiyatları için altın değerinde puanlar arayacak. DARES Teknik Direktörü Adnan Şamdan, Premier Lig müsabakalarına hazır olduklarını ifade ederek, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istediklerini vurguladı.


Sporcuya desteklerini ileten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün kurulduğu günden beri ülkemize ve Kocaeli'ye önemli başarıları yaşattı. Karate branşında da Eray Şamdan gibi önemli sporcularla dünyanın dört bir yanında ay yıldızlığı bayrağımızı dalgalandırdı. Spora ve sporcuya olan desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
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