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Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde hediyelik eşyalar üretilecek - Son Dakika

Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde hediyelik eşyalar üretilecek

31.12.2021 11:08
Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde hediyelik eşyalar üretilecek

Erbaa Belediyesi, ilçede yaşayan kadın ve gençlerin ev ekonomilerine katkı sağlamaları ve sosyalleşmeleri amacıyla Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ni açtı.

Erbaa Belediyesi, ilçede yaşayan kadın ve gençlerin ev ekonomilerine katkı sağlamaları ve sosyalleşmeleri amacıyla Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ni açtı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, özellikle kadın ve gençler için bir ortam sağlama niyetiyle yola çıktıklarını söyledi.

Kadın ve gençler için kurslar açıp hem sosyalleşmeleri hem de aile ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla dikiş, nakış, çini atölyesi, ahşap boyama ve diğer hobileri de edinebilecekleri bir ortam hazırladıklarını anlatan Karagöl, "İnşallah onların şehrin merkezinde güvenli bir şekilde, mutlu bir şekilde hem vakitlerini geçirip hem sosyalleşip hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacakları bir ortam sağladık." dedi.

İlçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yansıttıkları ürünleri belediye olarak satın alacaklarını belirten Karagöl, şunları kaydetti:

"Alacağımız hediyeleri artık biz burada kadınlarımızın yapacağı çalışmalardan temin edip hem belediye olarak onlara ortam sağlayıp hem de onların ekonomisine direkt katkıda bulunmak istiyoruz. Çini atölyesinde, ahşap boyamada bu bölgede bulunan güzelliklerimizi coğrafi güzelliklerimiz olabilir, arkeolojik güzelliklerimiz olabilir, şehrimizdeki bazı motiflerimiz olabilir, bunları da kullanılarak hediyelik eşya anlamında üretim yaptırmak istiyoruz. O anlamda yine kadınlarımıza aynı taahhütte bulunuyoruz. Siz yeter ki Erbaa'nın motiflerinin işlendiği, manzarasının doğal güzelliklerinin olduğu ürünler üretin, biz de sizlerden satın alalım. Belediye adına bunları hediye olarak gittiğimiz ziyaretlerde takdim edelim."

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Ertuğrul Karagöl, Erbaa Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde hediyelik eşyalar üretilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde hediyelik eşyalar üretilecek - Son Dakika
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