Erbaa Belediyesi ilçede Türkçe seferberliği başlattı - Son Dakika

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Erbaa Belediyesi ilçede Türkçe seferberliği başlattı
6 saat önce
Erbaa Belediyesi, Türkçe dilini korumak ve işletme adlarının Türkçe olması amacıyla seferberlik başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Erbaa Belediyesi, Türkçe dilini korumak ve işletme adlarının Türkçe olması amacıyla seferberlik başlattı.
Türkçe seferberlik kapsamında Belediye Meclisi aldığı kararla, ilçedeki tabelalarda Türkçe kelimeler kullanma zorunluluğu getirdi.
Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçemizde yeni açılacak işletmelere belediye meclisimiz tarafından Türkçe isim koyma zorunluluğu getirdik. İşletmelerimizin yabancı kelimeler barındıran tabelalarını Türkçe yapmaları halinde belediye olarak yenileme ruhsat harçlarını almayacağız." dedi.
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