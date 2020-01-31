Erbaa Belediyesi ilçede Türkçe seferberliği başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erbaa Belediyesi ilçede Türkçe seferberliği başlattı - Son Dakika

Erbaa Belediyesi ilçede Türkçe seferberliği başlattı

6 saat önce

Erbaa Belediyesi, Türkçe dilini korumak ve işletme adlarının Türkçe olması amacıyla seferberlik başlattı.

Erbaa Belediyesi ilçede Türkçe seferberliği başlattı, System.String[]

Erbaa Belediyesi, Türkçe dilini korumak ve işletme adlarının Türkçe olması amacıyla seferberlik başlattı.

Türkçe seferberlik kapsamında Belediye Meclisi aldığı kararla, ilçedeki tabelalarda Türkçe kelimeler kullanma zorunluluğu getirdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçemizde yeni açılacak işletmelere belediye meclisimiz tarafından Türkçe isim koyma zorunluluğu getirdik. İşletmelerimizin yabancı kelimeler barındıran tabelalarını Türkçe yapmaları halinde belediye olarak yenileme ruhsat harçlarını almayacağız." dedi.

Erbaa Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:13:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erbaa Belediyesi ilçede Türkçe seferberliği başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]