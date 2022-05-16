Erbaa Belediyesi yol genişletme çalışmasına devam ediyor - Son Dakika
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Erbaa Belediyesi yol genişletme çalışmasına devam ediyor

16.05.2022 16:46
Erbaa Belediyesi yol genişletme çalışmasına devam ediyor

Erbaa Belediyesi yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Erbaa Belediyesi yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Erbaa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde başlattığı kanal kapama ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak üstyapı çalışmalarına başladı. D-100 kara yolu girişinden Alişan Diktaş Caddesi'ne kadar ulaşan Mehmetçik Sokak ve Orhan Gazi Caddesi'nde sürdürülen çalışmaların ise kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Mahallemizin içinden geçen Devlet Su İşleri'ne ait kanalın üzerini kapatmak için çalışmalarımızı tamamladık. Mahallemizde altyapı çalışmalarımızı da tamamladıktan sonra ekiplerimiz yol genişletme ve üstyapı için çalışmalara başladı. Yolumuzu genişletip D-100 kara yolu girişinden şehre alternatif bir ulaşım ağı kurmayı planlıyoruz. Bu çalışmanın şehrimizin trafik yükünü azaltacağına inanıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yaşayan hemşehrilerimiz de çevre düzenleme çalışmalarıyla daha nezih bir ortama kavuşacaklar. Orhan Gazi Caddemizin bir bölümünde sıcak asfalt çalışmalarımızı kısa süre önce gerçekleştirmiştik. Kalan bölümünü de kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Çubuk'ta yol ve kaldırım çalışması yapıldı Çubuk'ta yol ve kaldırım çalışması yapıldı

Yıldırım Beyazıt, Erbaa Belediyesi, Orhan Gazi, Alişan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbaa Belediyesi yol genişletme çalışmasına devam ediyor - Son Dakika


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