Erbaa Belediyesinden koronavirüs denetimi - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip konavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel halk minibüslerini denetledi.

Erbaa Belediyesi ekipleri, ilçede hizmet veren özel halk minibüslerini koronavirüs salgınına karşı düzenli olarak dezenfektasyon işlemi yaparak denetliyor.

Şehir İçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hakan Kılıç, hiçbir araç sürücüsünün koronavirüse yakalanmadığını belirterek, "Araçlarımızda dezenfektanlar var. Bildirimler asılı, belediye her hafta araçlarımızı ilaçlıyor. Turlardan gelince elimizi yıkıyoruz araçlarımızı temizliyoruz. 32 şoförümüz var, Allah'a şükür hiçbirimizde öyle bir şey rastlanmadı. İnşallah bundan sonra da rastlamayız." dedi.

Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürü Dinçer Çağlayan ise sürekli denetim yaptıklarını anlatarak, "Denetimlere ağırlık veriyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Burada görüldüğü gibi 32 dolmuş hattı şoförümüzün hiçbirinde bugüne kadar vakaya yakalanmadı." diye konuştu.