Erbaa Belediyesinden yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına destek için 10 bin fidan bağışı - Son Dakika

Erbaa Belediyesinden yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına destek için 10 bin fidan bağışı

Tokat'ta Erbaa Belediyesi, yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasına destek vermek amacıyla 10 bin fidan bağışında bulundu.

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