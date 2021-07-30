Tokat'ta Erbaa Belediyesi, yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasına destek vermek amacıyla 10 bin fidan bağışında bulundu.
Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Kayseri, Kütahya, Muğla, Kocaeli, Balıkesir, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, İzmir ve Diyarbakır'da yangın dolayısıyla kaybettiğimiz ormanlarımızı bir nebze de olsa telafi edebilmek adına 10 bin fidan bağışlıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erbaa Belediyesinden yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına destek için 10 bin fidan bağışı - Son Dakika