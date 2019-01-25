Erbaa'da 150 Yataklı Hastane İnşaatında Sona Gelindi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 2016 yılında yapımına başlanan, 150 yatak kapasiteli devlet hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 2016 yılında yapımına başlanan, 150 yatak kapasiteli devlet hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı. Hastanenin mart ayı ortalarında açılması planlanıyor.



Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, 2016'da 41 milyon 250 bin lira bedelle yapımına başlanan Erbaa Devlet Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. 150 yataklı, 250 rezerv yatak kapasiteli hastanenin yüzde 95'lik bölümü tamamlandı. İçme suyu, kanalizasyon, elektrik ve doğal gaz altyapısı da tamamlanan hastanede, mart ayı ortalarında hizmete başlanacağı belirtildi.



Hastanenin geçici kabulünün yapıldığını belirten Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Baş "İnşallah bizim niyetimiz martın sonuna kadar taşınmak. Bunun için de maddi kaynaklar bakanlık tarafından sağlandı. Sadece malzeme, mobilya ve tıbbi aletler konusunda firmalarla görüşmelerimiz devam etmekte. Bu görüşmelerimizi de en yakın zamanda 1 hafta, 10 gün içerisinde tamamlayacağız. Bu görüşmelerden sonra bu malzemelerin hastanemize taşınması ve hastanemize yerleştirilmesi safhası var. Bu da yaklaşık 1- 1,5 ay içerisinde olacak inşallah" dedi.



Hastanenin bulunduğu noktada altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ise "Burada yeni bir imar planı uyguluyoruz. Yeni bir altyapı çalışması yapıyoruz. Kanalizasyon altyapımız, su altyapımız, elektrik altyapısı, doğal gaz altyapısı tamamlanmış durumda. Hastanemizle koordineli haldeyiz. Taşınmasıyla beraber vatandaşlarımızın hastaneyi daha iyi, daha konforlu kullanması için hem minibüs hatları hem yolun kaplanması ve diğer eksiklerin tamamlanması eş güdüm halinde hastanemiz açıldığında belediye hizmetleri burada tamamıyla bitmiş olacak" diye konuştu.



- Tokat

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Usta Oyuncu Eşref Kolçak'a, Hastane Odasında Sürpriz Doğum Günü

Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı