ERBAA'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangında binanın 4'üncü katı kullanılamaz hale geldi.

Erbaa ilçe merkezinde Mehmet Akif Mahallesi Beylik Sokak'ta bulunan Fahri Yılmaz'a ait 4 katlı binanın çatısında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binanın 4'üncü katında kiracı olarak kalan ve yangın başladığı sırada evde olmayan Mustafa Bakır'ın evinde ve binanın çatısında büyük çaplı hasar oluştu.(DHA)

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -