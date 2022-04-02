Erbaa'da bağ budama dönemi başladı - Son Dakika
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Erbaa'da bağ budama dönemi başladı

02.04.2022 12:05
Erbaa'da bağ budama dönemi başladı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan ve coğrafi işarete sahip Erbaa narince bağ yaprağının budama dönemi başladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan ve coğrafi işarete sahip Erbaa narince bağ yaprağının budama dönemi başladı.

İlçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretilen ve 15 ülkeye ihraç edilen, kendisine has aroması ve özellikleriyle coğrafi işarete sahip Erbaa narince bağ yaprağında çiftçiler tarlaya girerek budama gerçekleştiriyor.

Tarlalarda budama yapan üreticileri ziyaret eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, hava şartlarının müsaade etmesiyle çiftçilerin sahaya indiğini söyledi.

Artık bağın budanması zamanı olduğunu belirten Karagöl, bu sezonda da bereketli bir yaprak ve üzüm alınması temennisinde bulundu.

Kendisinin de bağda büyüdüğünü anlatan Karagöl, şunları kaydetti:

"Yaprak ve üzüm toplayarak büyüdük. Bugün de onları yalnız bırakmamak adına yanlarındayız. Havaların müsaade etmesiyle güzel verim olacağı bir yıl olur inşallah. Erbaa narince bağ yaprağımız coğrafi işaretli ürünümüz, o yüzden çok tercih edilen bir ürün. Fiyatların da belli seviyeye gelmesiyle geçen seneki kazançlarının eminimiz iki katı kazanç sağlayacaklar. Erbaa'da 250 milyon lira sadece yapraktan girdi bekliyoruz."

Üzümlü köyünde çiftçilik yapan Kemal Pehlivan da geçen sene bağlarda yanma oluştuğunu dile getirerek, "Geçen sene verim alamadık. İnşallah bu yıl verim alırız. Bu yörenin geçimi bağcılık, şu anda bağın budamasını yapıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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