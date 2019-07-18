Son Dakika Haberleri: Erbaa'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
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Erbaa'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

3 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Erbaa'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'nın (52) Mevlana Mahallesi Akay Sokak'taki evinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine dün gece operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada pet şişelere ve damacanalara doldurulmuş halde bin 400 litre sahte içki ele geçirdi. Şüpheli İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Erbaa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:33 Kaynak: DHA
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