Erbaa'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'nın (52) Mevlana Mahallesi Akay Sokak'taki evinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine dün gece operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada pet şişelere ve damacanalara doldurulmuş halde bin 400 litre sahte içki ele geçirdi. Şüpheli İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Tokat