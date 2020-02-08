Erbaa'da esrarengiz cinayet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erbaa'da esrarengiz cinayet - Son Dakika

Erbaa'da esrarengiz cinayet

10 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Erek Mahallesi'nde bulunan bir kum eleme tesisi yakınlarında gerçekleşti. Kum eleme tesisinde çalışan bir işçi sabah işe giderken Kelkit çayı kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede D.A. (60) olduğunu düşünülen kişinin kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Savcılık kesin kimliğin tespiti ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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