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Erbaa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

9 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yolda bekleyen Yıldız Yücel'e çarptı.

Erbaa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yolda bekleyen Yıldız Yücel'e çarptı. Kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesinden Tokat'ın Erbaa ilçesine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 41 TF 654 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce yolda duran 52 EC 321 plakalı bir başka araçtan inen ve yol kenarında bekleyen kadına, sonra da yol kenarında dikili olan kavak ağaçlarına çarparak şarampole savruldu. Kazada Yıldız Yücel olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte İ.K. ve E.K. olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Amasya, Tokat, Erbaa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:52 Kaynak: İHA
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