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Erbaa'da fırınlar denetlendi

6 saat önce

Erbaa Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek fırınlarında gramaj, hijyen ve belge denetiminde bulundu.

Erbaa'da fırınlar denetlendi, System.String[]

Erbaa Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek fırınlarında gramaj, hijyen ve belge denetiminde bulundu.

Belediye ekipleri, sabah saatlerinde ilçede un ve unlu mamulleri üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirirken, denetimleri sırasında eksiksiz olan işletmelere teşekkür edildi, eksiği bulunan işletmelere ise eksiklerinin tamamlanması için süre tanındı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesini çok önemsediklerini dile getirerek, "Bunu sağlamak amacıyla denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz fırınlarda hijyen ya da diğer standartlar ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Bu tür denetimleri değişik zamanlarda farklı sektördeki esnafımıza yönelik sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Erbaa Belediyesi, Zabıta, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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