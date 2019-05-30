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Erbaa'da gazi ve yakınları iftarda buluştu

46 dakika önce

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazi ve yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.

Erbaa'da gazi ve yakınları iftarda buluştu, System.String[]
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazi ve yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.
Bir restoranda düzenlenen iftara Kaymakam Bülent Karacan, Karagöl, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çelebi, Emniyet Müdürü Erol Alkan ile gazi ve yakınları katıldı.
Karagöl, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü için bedenlerinin bir bölümünü gözlerini kırpmadan feda eden gazilerle yakınlarına kendilerini kırmayıp davetlerine katıldıkları için teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:22 Kaynak: AA
Bülent Karacan, Karagöl, Güncel
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