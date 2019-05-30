Erbaa'da gazi ve yakınları iftarda buluştu
46 dakika önce
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazi ve yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazi ve yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:22 Kaynak: AA
Bir restoranda düzenlenen iftara Kaymakam Bülent Karacan, Karagöl, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çelebi, Emniyet Müdürü Erol Alkan ile gazi ve yakınları katıldı.
Karagöl, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü için bedenlerinin bir bölümünü gözlerini kırpmadan feda eden gazilerle yakınlarına kendilerini kırmayıp davetlerine katıldıkları için teşekkür etti.
Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var
Usta sanatçı Genco Erkal, İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu: Canımı zor kurtardım!
Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki
Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda!