Erbaa'da Kaçak Sigara Operasyonu
36 dakika önce
Tokat'tın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bin 218 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Tokat
'tın Erbaa
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bin 218 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Degirmenli ve Tepekışla köyleri yakınlarında İran
plakalı 4 yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, otobüslerde yaptıkları aramada, 5 İran vatandaşına ait valizlere gizlenmiş bin 218 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili valizlerin sahipleri hakkında 17 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:37 Kaynak: AA
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