Son Dakika Haberleri: Erbaa'da Kaçak Sigara Operasyonu

Erbaa'da Kaçak Sigara Operasyonu

36 dakika önce

Tokat'tın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bin 218 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Erbaa'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Tokat'tın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bin 218 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Degirmenli ve Tepekışla köyleri yakınlarında İran plakalı 4 yolcu otobüsünü durdurdu.


Ekipler, otobüslerde yaptıkları aramada, 5 İran vatandaşına ait valizlere gizlenmiş bin 218 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Olayla ilgili valizlerin sahipleri hakkında 17 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:37 Kaynak: AA

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