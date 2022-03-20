Erbaa'da korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Erbaa'da korkutan yangın

20.03.2022 17:48
Erbaa'da korkutan yangın

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı aparmanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı aparmanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Mehmet Akif Mahallesi Beylik Caddesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın anında evde kimsenin olmadığının tespit edilmesi ekiplere rahat bir nefes aldırdı. Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. - TOKAT

Erbaa'da korkutan yangın
Erbaa'da korkutan yangın

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Metruk binada yangın Son dakika haberleri... Metruk binada yangın Son dakika haber: Kastamonu'da çıkan yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti Son dakika haber: Kastamonu'da çıkan yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti

İtfaiye, Yangın, Tokat, Erbaa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erbaa'da korkutan yangın - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray' a yenildi
17:58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç: Rusya'nın gücü kalmadı
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 18:07:35. #1.13#
SON DAKİKA: Erbaa'da korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement