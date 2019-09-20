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Erbaa'da mezarlık çalışması

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Sarmadut Mezarlığı ikinci etap çalışmaları başladı.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Sarmadut Mezarlığı ikinci etap çalışmaları başladı.


Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sarmadut Mezarlığı'nın ikinci etap çalışmalarını başlattı. Bordür ve çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiği mezarlığın yeni etabının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, mezarlığın parselasyonunun tamamlandığını ifade ederek, "Bugün itibarıyla ekiplerimiz alanı hazırlamak için çalışıyor. Kısa süre içerisinde ikinci etabı tamamlayarak şehrimizin önemli bir ihtiyacına cevap vermiş olacağız" dedi. - TOKAT

Erbaa Belediyesi, Tokat, Erbaa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:34 Kaynak: İHA
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