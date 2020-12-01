Erbaa'da "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" - Son Dakika

Erbaa'da, traktörlerden kaynaklı kazaların azaltılması amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" uygulanıyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekiplerince proje kapsamında Evciler ve İverönü köylerinde traktör sürücülerine trafik kuralları ve trafikte görünür olmanın önemini hatırlatıcı bilgilendirme yapılarak, reflektör dağıtıldı.
Proje ile traktörlerden kaynakları kazaların en az seviyeye indirilmesi hedefleniyor.
- Kaynak: AA
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