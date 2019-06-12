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Erbaa'da sağanak yağış

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandıTokat'ta akşam saatlerinde aralıklarla yağmur yağışı Erbaa ilçesinde etkili oldu.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Tokat'ta akşam saatlerinde aralıklarla yağmur yağışı Erbaa ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ellerindeki çanta ve gazeteleri başına tutarak yürümeye çalıştı. Yoğun yağmur yağışına aldırmadan tadını çıkarmaya çalışanlarda oldu. Erbaa Cumhuriyet meydanında sırılsıklam olmalarına aldırış etmeyen iki arkadaş fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi. Yağmur altında poz veren arkadaşını diğer arkadaşı cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Bazı mahallelerde ise yoğun yağmur yağışı nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur yağışı vatandaşların kameralarına yansıdı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:08 Kaynak: İHA
Tokat, Erbaa, Güncel
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