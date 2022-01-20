Erbaa'da şehit yakınları ve gaziler "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, şehit yakınları ve gazilerle, "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Karagöl, TRT ve Dijital Sanatlar'ın ortak yapımcılığını üstlendiği, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini şehit yakınları ve gazilerle izledi.

Karagöl, gazetecilere, şehit aileleri ve gazilerle hem kahraman Eren'i hem de şehit Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i anmak istediklerini belirterek, "Onlarla daha anlamı, daha doğru, daha kıymetli olacağını düşündüğümüz için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Emeği geçen bütün yapım ekibine ve TRT ailesine şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Muharip Gaziler Derneği Erbaa Şube Başkanı Mehmet Demir de tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Geride kalanlara da sağlık sıhhat diliyorum. Film çok güzeldi, çok duygulandık, duygulanmamak elde değil." ifadesini kullandı.