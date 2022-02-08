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Erbaa'da seramik kursu sergisi açıldı - Son Dakika

Erbaa'da seramik kursu sergisi açıldı

08.02.2022 10:44
Erbaa'da seramik kursu sergisi açıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde seramik kursu sergisi açıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde seramik kursu sergisi açıldı.

Erbaa Belediyesi ve Erbaa Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile açılan seramik kursunda yapılan çalışmalar Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaptığı açıklamada, "Kadınlarımız hem hobi edinsin, hem kendilerine vakit ayırabilsin, sosyalleşsin niyeti ile bu çalışmaları Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ile yapıyoruz. Çok güzel de eserler çıkarmışlar, kursiyerlerimiz açısından bunlar ilk eserler, ilk heyecan. Biz de destekliyoruz." dedi.

Şu ana kadar 8 kurs açıldığına işaret eden Karagöl, "Yaklaşık 250 tane kursiyerimiz bu çalışmadan yararlandı. İnşallah bu kursların sayısını da artırıp kursiyerlerimizin de sayısını artırıp bütün Erbaa'daki kadınlarımıza hem sosyalleşecekleri hem hobi edinecekleri imkan sunuyoruz. Zaman içinde üretimlerini satıp ev ekonomilerine katkı sağlamaları için onlara destek oluyoruz." diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muammer Şahin seramik kursunun Halk Eğitimi Merkezi'ndeki bilgi, beceri ve meslek edindirme kurslarından bir tanesi olduğunu ifade etti.

Seramik kursu sergisi 3 gün açık kalacak.

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Halk Eğitimi Merkezi, Seramik, Tokat, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbaa'da seramik kursu sergisi açıldı - Son Dakika


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