Erbaa'da Stadyumun Yerine Millet Bahçesi Yapılacak

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, yeni ilçe stadının inşasının tamamlanmasının ardından mevcut stadın bulunduğu yere millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapacaklarını söyledi.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, yeni ilçe stadının inşasının tamamlanmasının ardından mevcut stadın bulunduğu yere millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapacaklarını söyledi.



Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım Cumhuriyet Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Yıldırım 17,5 milyon TL'ye ihalesi yapılan ve temeli atılan yeni ilçe stadının tamamlanmasıyla mevcut ilçe stadının yerine otopark, pazar, yürüyüş alanı ve yeşil alan ihtiyacını karşılayacak bir millet bahçesi, millet kıraathanesi yapacaklarını ifade ederek,"Geçen 5 yıllık süreçte biz verdiğimiz sözlerin yüzde 85'ini gerçekleştirmişiz. Hem Cumhuriyet Mahallemizi ilgilendiren hem de bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren stadyumun yerine yapacağımız meydan projemiz var. Yaşam alanı olacak. Saatçigil'i, Karanfil Sokağı ve Erek Caddemizi ilgilendiren bir konu. Stadyum inşaatı aşağıda yeni başladı. Henüz tamamlanmadığı için burada meydan projemize başlayamadık. Bundan dolayı geri kaldı. Ama bunun dışında İmbat projemizle beraber, Parkvadi ile beraber yeni meydanımızı inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayıp hem hanım kardeşlerimizin yürüyebilmesi, hem pazar alışverişini yapabilmesi, hem otopark sorununun çözülmesi noktasında inşallah buradaki stadyumun meydanını kullanacağız. Orada Cumhurbaşkanımızın tarifiyle Millet Bahçesi ve inşallah içinde millet kıraathanesiyle beraber güzel bir meydan yapacağız." diye konuştu. - TOKAT

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