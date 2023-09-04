Erbaa\'da Taşla Vurularak Öldürülen Erkek Cesedi Bulundu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde başına taşla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Eski hastane binasının yıkılan bahçesinde bulunan cesedin Tuncay Erdoğar'a (33) ait olduğu belirlendi.

Olay bu akşam saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Bir kişinin yıkılan hastane binasının bahçesinde hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler boş arazide başına taşla vurularak darp edilmiş erkek ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, hayatını kaybeden kişinin kardeşi Tuncay Erdoğar olduğunu teşhis etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayda kullanılan taşlar delil olarak muhafaza altına alındı. Tuncay Erdoğar'ın cesedi ise Erbaa Devlet Hastanesinin morguna konuldu.

Polis Tuncay Erdoğar'ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlattı.