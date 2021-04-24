Erbaa'da, TIR üstünde bandolu ramazan eğlencesi - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediyenin bando takımı, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında akşamları TIR dorsesinde sokak sokak gezip konser veriyor.

Erbaa Belediyesi'nin bando takımı, ramazan için hazırlanan TIR'la akşamları sokak sokak gezip şarkı ve marşlar seslendiriyor. Etkinlikle, saat 19.00'da başlayan kısıtlama sonrası evde kalan vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanıyor. Marşlar ve yöresel şarkıların çalındığı TIR'ı gören vatandaşlar evlerinin balkonlarına, pencerelerine çıkarak marş ve şarkılara eşlik edip bu anları cep telefonlarıyla kaydediyor. Belediye bandosunun TIR üstündeki etkinliklerinin ramazan ayı boyunca sürmesi planlanıyor.