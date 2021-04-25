ERBAA'DA, TIR ÜSTÜNDE BANDOLU RAMAZAN EĞLENCESİ - Son Dakika

ERBAA'DA, TIR ÜSTÜNDE BANDOLU RAMAZAN EĞLENCESİ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediyenin bando takımı, koromavirüs nedeniyle akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında TIR dorsesinde sokak sokak gezip konser veriyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediyenin bando takımı, koromavirüs nedeniyle akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında TIR dorsesinde sokak sokak gezip konser veriyor. Erbaa Belediyesi'nin bando takımı, ramazan için hazırlanan TIR'da akşamları sokak sokak gezip şarkı ve marşlar seslendiriyor. Etkinlikle, koronavirüs sebebiyle akşamları saat 19.00'dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında evde kalan vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanıyor. Marşlar ve yöresel şarkıların çalındığı TIR'ı gören vatandaşlar evlerinin balkonlarına, pencerelerine çıkarak marş ve şarkılara eşlik edip bu anları cep telefonlarıyla kaydediyor. Belediye bandosunun TIR üstündeki etkinliklerinin ramazan ayı boyunca sürmesi planlanıyor.

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