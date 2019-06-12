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Erbaa'da ulaşım kolaylığı

4 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otogardan Niksar, Tokat ve Amasya'ya yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası minibüsler ilçe merkezindeki yazıhanelerden yolcu almaya başladı.

Erbaa'da ulaşım kolaylığı, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otogardan Niksar, Tokat ve Amasya'ya yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası minibüsler ilçe merkezindeki yazıhanelerden yolcu almaya başladı.

Erbaa ilçesinde 1 Ağustos 2016 yılından itibaren otogara çekilen Niksar, Tokat ve Amasya'ya yolcu taşıyan minibüsler Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün talimatı ile tekrar şehir merkezinde faaliyetlerine başladı Başkan Karagöl, minibüslerin otogardan ilçe ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapması nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Yapılan bu uygulama halkımızın yakın il ve ilçelere olan seyahatlerinde sıkıntılara sebep oluyordu. Peygamber efendimizin hadisi şeriflerinde söylediği gibi 'Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın zorlaştırmayın' ilkesi gereği bizim yönetim anlayışımız, zorlaştırmak değil kolaylaştırmak olduğundan çevremizdeki yakın il ve ilçelere gidecek olan minibüslerin artık ulaşım firmalarının şehir dışında ki otogarımızdan değil, şehir merkezinde ki yazıhaneleri önünden hareket etmeleri yönünde bir karar aldık. Bundan böyle hemşerilerimizin 'otogara nasıl ulaşabilirim?' gibi bir derdi düşüncesi olmayacak. Ulaşım firmaların merkez yazıhanelerinde rahatlıkla Niksar, Tokat ve Amasya'ya seyahatlerini yapabilecekler" dedi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
Niksar, Amasya, Tokat, Erbaa, Güncel
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