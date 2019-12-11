Erbaa'da üniversite öğrencilerine seminer verildi - Son Dakika
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Erbaa'da üniversite öğrencilerine seminer verildi

6 saat önce

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince üniversite öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.

Erbaa'da üniversite öğrencilerine seminer verildi, System.String[]

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince üniversite öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.

Erbaa Belediyesi Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde 12. sınıf öğrencilerine yönelik sunumlar yapıldı.

Emniyet görevlileri tarafından öğrencilere gençlerin terör örgütlerinin tuzaklarına düşmemeleri, örgütlerin kaynaklarının insan olduğu konularında eğitim verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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