Son Dakika Haberleri: Erbaa'da "Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" Projesi

Erbaa'da "Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" Projesi

1 saat önce

Erbaa Orman İşletme Müdürlüğünce başlatılan "Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" projesi kapsamında vatandaşlara 3 bin 50 fidan dağıtıldı.

Erbaa'da
Erbaa Orman İşletme Müdürlüğünce başlatılan "Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" projesi kapsamında vatandaşlara 3 bin 50 fidan dağıtıldı.

Erbaa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtımına Erbaa Orman İşletme Müdürü Ertuğrul Dereli, işletme şefleri Serhat Dursun ve Yasin Acar katıldı.

Proje kapsamında bin 500 mavi servi, 300 sedir, 100 kuşburnu, 50 mahlep, 500 dut, 500 ceviz ve 100 badem fidanı dağıtıldı.

Vatandaşların yeni yılda fidan dikmelerini teşvik etmek amacıyla yapılan dağıtımda verilen ücretsiz fidanlar 1 saat içerisinde tükendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:01 Kaynak: AA

Dereli, Cumhuriyet Meydanı, Güncel
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