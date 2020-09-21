Erbaa'dan, 81 ildeki 81 okula zeytinyağlı sarma - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçe belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında 81 ildeki 81 okula Erbaa asma yaprağıyla hazırlanan zeytinyağlı sarma gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un daha önce okulların açılacağı ilk gün 40 dakika teneffüs olacağını açıklamasıyla 81 ilde 81 okula zeytinyağlı yaprak sarması göndereceklerini duyuran Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl , sözünü yerine getirdi. Tescilli Erbaa asma yaprağıyla hazırlanan zeytinyağlı sarmalar 81 ilden belirlenen 81 okula gönderildi.

İlçedeki ilk ve ortaokullara da zeytinyağlı yaprak sarması göndereceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlk teneffüs heyecanına biz de sarmalarımızı göndererek katılma taahhütlünde bulunmuştuk. Hazırlıklarımızı tamamladık. 81 ilde 81 okula, Erbaamızın meşhur yaprağıyla hazırlanmış olan sarmalarımızı gönderip sözümüzü yerine getirmiş olacağız dedi.