Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi - Son Dakika

Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Azerbaycan'a destek vermek amacıyla belediye hizmet binası ve Cumhuriyet Meydanı'na Azerbaycan bayrakları asıldı.

Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Azerbaycan'a destek vermek amacıyla belediye hizmet binası ve Cumhuriyet Meydanı'na Azerbaycan bayrakları asıldı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destekler yurt genelinde devam ediyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde de operasyona destek vermek amacıyla belediye hizmet binası ve Cumhuriyet Meydanı'na Azerbaycan bayrağı asıldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Karabağ'dan gelecek güzel bir haberi beklediklerini ifade ederek, "İnşallah hak edilen şekilde o bölge yine bizim kardeşlerimiz tarafından yönetilecek. Biz sadece bu dönemde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu zaten ifade ediyorduk. Bundan bir iki ay önce yaptığımız kano etkinliğinde de yine Azerbaycan bayrağı açarak, onları hiçbir zaman unutmadığımızı, her zaman aklımızda olduklarını ifade etmiştik. Bugün de şu anki durumun göstergesi olarak belediye binamıza Azerbaycan bayrağı asarak, iki devlet, tek millet vurgusunu tekrardan insanlara ve bütün dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Orada bulunan bütün soydaşlarımıza, kardeşlerimize, cephede savaşan bütün askerlerimizin rabbim yardımcıları olsun" diye konuştu. - TOKAT

Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi
Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi
Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi
Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi
Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi
Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi
Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi
Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi
Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi

Cumhuriyet Meydanı, Azerbaycan, Karabağ, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Lille'de takım kaptanı Fonte, koronavirüse yakalandı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak         
16:47
Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı         
16:14
7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu         
16:09
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti         
15:34
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 17:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei