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Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi - Son Dakika

Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi

12.06.2021 14:33
Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi, System.String[]

Erbaa Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Erbaa Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Erbaa Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini Park Vadi'de gerçekleştirdi. Pandemi sebebiyle 1 yıldır etkinlik yapamayan kulüp üyeleri kanolarını suya indirip Park Vadi'nin göletinde kano ile tur attı.

Kısmi normalleşme süreciyle birlikte Kanoların bu yıl ilk kez suya indirildiğini belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Kulübümüzü geçen yıl kurduk. Kelkit Çayında, Düden gölünde etkinlikler yaptık. Bu sporu yapmak ve geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Maalesef pandemi sebebiyle 1 yıldır etkinlik yapamıyorduk. Park Vadi'de kanocularımız yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Yaz aylarının gelmesiyle yeni etkinlikler planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte kulübümüz etkinlikler gerçekleştirecek. Biz de belediye olarak bu sporun gelişmesi yaygınlaşması için elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi. - TOKAT

Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi
Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi
Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi
Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi

Erbaa Belediyesi, Pandemi, Erbaa, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi - Son Dakika Spor


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