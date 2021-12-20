Erbaa-Niksar depreminde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 20 Aralık 1942 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği Erbaa- Niksar depreminin 79. yılında depremde yaşamını yitirenler anıldı.
Erbaa Belediyesi tarafından Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.
Programa, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür ve AFAD Tokat Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Program sonrası "Arşivlerde Erbaa Depremi" adlı sergi gezildi. Cumhuriyet Meydanı'nda AFAD Deprem Simülasyon Tırı'nda öğrencilere deprem eğitimi verildi.
Simülasyonlarda öğrencilere deprem anında yapılacak şeyler anlatıldı.
Kaynak: AA
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