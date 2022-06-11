Erbaa'nın tescilli asma yaprağında hasat dönemi başladı - Son Dakika
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Erbaa'nın tescilli asma yaprağında hasat dönemi başladı

11.06.2022 12:28

Tokat'ın Erbaa ilçesinde coğrafi işarete sahip asma yaprağının hasadı başladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde coğrafi işarete sahip asma yaprağının hasadı başladı.

İlçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretilen asma yaprağına 2017 yılında coğrafi işaret alınmıştı. Pek çok ülkeye de ihraç edilen asma yaprağında hasat, ağustos ayına kadar sürecek.

İlçede geçen yıl 13 bin ton yaprak hasadı gerçekleşmişti. Bu yıl da rekoltenin geçen seneyle aynı civarda olması bekleniyor. Asma yaprağının kilogramı ise 25 ila 30 lira arasında satılıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, asma yaprağı toplayanları çalıştıkları tarlada ziyaret etti.

Yaprak toplayanlarla sohbet eden Karagöl, bu yıl verim ve kaliteden memnun olduklarını söyledi. Karagöl, verim ve fiyatın istenilen seviyelere gelmesiyle ilçe ekonomisine üzümle birlikte 450-500 milyon liralık katkı sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Daha sonra Karagöl ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde asma yaprağı ihracatı yapılan bir fabrikayı ziyaret etti.

Fabrika sahibi ve çalışanlarla sohbet eden Bulut, "Erbaa halkı kazandıkça yaprağın önemini daha iyi fark etti, emek ve mesai harcamaya başladı. Bu özveri de dünyada Erbaa yaprağının marka olmasını sağladı." dedi.

Türkiye'nin yanı sıra özellikle Avrupa pazarında, marketlerde Erbaa yaprağının görülebildiğini anlatan Bulut, "Marka olarak dünyada kabul edilmesiyle Erbaa yaprağının doğrudan ya da dolaylı ulaşamadığı hiçbir lokasyon neredeyse bulunmuyor. Erbaalı müteşebbislerimizin ihracat meselesini daha da kurumsallaştırmak suretiyle doğrudan döviz girdisini Erbaa'ya sağlayacak altyapıyı hazırladıklarını görüyoruz. Erbaa yaprağı ilk elden dünyanın her noktasına çok kısa zamanda inşallah ulaşacak." diye konuştu.

Erbaa'nın tescilli asma yaprağında hasat dönemi başladı
Erbaa'nın tescilli asma yaprağında hasat dönemi başladı
Erbaa'nın tescilli asma yaprağında hasat dönemi başladı
Erbaa'nın tescilli asma yaprağında hasat dönemi başladı
Erbaa'nın tescilli asma yaprağında hasat dönemi başladı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaa'nın tescilli asma yaprağında hasat dönemi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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