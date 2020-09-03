Erbaa'nın üzüm yaprağı yurt içi ve yurt dışında sofralara lezzet katıyor - TOKAT

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 yıl önce coğrafi işaret verilen ve adına festival düzenlenen üzüm yaprağı dünyanın pek çok ülkesinden talep görüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 yılında "Erbaa narince bağ yaprağı" adıyla coğrafi işaret belgesi verilen üzüm yaprağı, başta Dubai, Japonya, Fas, Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Adına ilçede festival düzenlenen üzüm yaprağı, Erbaa'da yaklaşık bin ailenin doğrudan geçim kaynağını oluşturuyor.

İlçede yaprak işletmesi bulunan Çetin Temiz, AA muhabirine, bu sene Erbaa'da dolu ve iklim şartlarından dolayı yaprak üretiminde azalma olduğunu söyledi.

Ancak rekolte güzel olduğu için büyük kayıp yaşamadıklarını ifade eden Temiz, "Geçen sene iş yerimde 880 ton yaprak işledim. Şu anda 750 ton civarında üretimim var. Erbaa yaprağına talep fazla çünkü lezzeti farklı. Bizim yaprağımız mutfağa girdikten sonra kadınlar başka yaprak almaz. Erbaa yaprağını Orta Doğu'da Dubai, Japonya, Fas'ın yanı sıra Avrupa ülkelerine gönderiyoruz." diye konuştu.

Temiz, ürettikleri üzüm yaprağının yurt içinde de her yere ulaştırıldığını anlattı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise yaprağın ilçe ekonomisinde önemli yeri olduğunu vurguladı.

"Ürünümüzün dünyanın dört bir yanında olmasından dolayı çok mutluyuz"

Erbaa'da yaprak üretimin her sene arttığına dikkati çeken Karagöl, şöyle konuştu:

"Geçen sene 7 bin ton civarında olan üretim bu sene 8 bin ton civarında. Erbaa yaprağının ilçe ekonomisine yıllık katkısı 70 ila 80 milyon lira, ekonomik katkı anlamında ilk sırada yer alıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bulundukları yerlerde buldukları Erbaa yaprağıyla fotoğraflar atıyor. Bir vatandaşımız Paris'te Eyfel Kulesi önünde elinde Erbaa yaprağı ile fotoğrafını çekip bana attı. Ürünümüzün dünyanın dört bir yanında olmasından dolayı çok mutluyuz."