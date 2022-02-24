Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon çalışmaları tamamlandı

24.02.2022 17:08

GÖRÜBTÜ DÖKÜMÜ: Erbaa Organize Sanayi Bölgesi (Drone) Erbaa Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikasında çalışanlar Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile röportaj Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon çalışmaları tamamlandı Erbaa Organize Sanayi Bölgesi 2.

GÖRÜBTÜ DÖKÜMÜ:

Erbaa Organize Sanayi Bölgesi (Drone)

Erbaa Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikasında çalışanlar

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile röportaj Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon çalışmaları tamamlandı

Erbaa Organize Sanayi Bölgesi 2. etap parselasyon çalışmaları tamamlandı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaptığı açıklamada, özellikle Kovid-19 salgını döneminde büyük şehirlerden ziyade küçük şehirlerin daha önem taşıdığının ortaya çıktığını söyledi.

Bu anlamda Erbaa Organize Sanayi Bölgesi kurulduğu günden bugüne ivmesini hiçbir zaman kaybetmeden sürekli büyüyen bir organize sanayi bölgesi olduğunu anlatan Karagöl, "Şehrimizde geçmişten gelen tuğla ve ahşap sektörleri ile alakalı bir sanayi kültürü var. Organize sanayimizin büyümesi, şehrimizle entegreli şekilde çok daha kolay oldu. Yatırımcılara, Erbaa'da ikinci etapta yerler bitmeden yer edinmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Büyük şehirlerde yaşayan, çalışan hemşehrilerimize de Erbaa'ya dönmeleri için bir fırsat sunmuş oluyoruz." dedi.

Özellikle son dönemde tekstil sektöründe Erbaa'ya ciddi firmaların gelmek istediğini anlatan Karagöl, "Tabii ki diğer sektörlerdeki firmalarımıza da yer veriyoruz. Gıda, tekstil, dokuma, iplik anlamında çok ciddi yatırımlarımız var. İkinci etabının parselasyonunu bitirip inşallah yeni fabrikalara yer açıp Erbaa'daki organize sanayinin büyümesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Şu anda 6 bine yakın istihdamımız var. Bizim öngörümüz, yaklaşık 3-4 sene içinde 10 bin rakamına ulaşacak." diye konuştu.

Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon çalışmaları tamamlandı
Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon çalışmaları tamamlandı
Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon çalışmaları tamamlandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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